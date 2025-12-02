Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Comptable in Argentina a Technisys oscil·la entre ARS 21.94M i ARS 30.04M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Technisys. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$18.1K - $21.4K
Argentina
Rang Habitual
Rang Possible
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Comptable contribucions a Technisys per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Comptable a Technisys in Argentina és una compensació total anual de ARS 30,037,102. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Technisys per al rol de Comptable in Argentina és ARS 21,940,144.

Altres recursos

