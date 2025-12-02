Directori d'empreses
TechnipFMC
La compensació total mitjana de Enginyer Químic in United States a TechnipFMC oscil·la entre $108K i $151K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de TechnipFMC. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$117K - $142K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$108K$117K$142K$151K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a TechnipFMC?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Químic a TechnipFMC in United States és una compensació total anual de $150,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a TechnipFMC per al rol de Enginyer Químic in United States és $107,900.

