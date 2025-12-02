Directori d'empreses
Tech Mahindra
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Redactor Tècnic

  • Tots els Salaris de Redactor Tècnic

Tech Mahindra Redactor Tècnic Salaris

La compensació total mitjana de Redactor Tècnic in Canada a Tech Mahindra oscil·la entre CA$70K i CA$102K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tech Mahindra. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$57.3K - $66.6K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Redactor Tècnic contribucions a Tech Mahindra per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Tech Mahindra?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Redactor Tècnic verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Redactor Tècnic a Tech Mahindra in Canada és una compensació total anual de CA$101,645. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tech Mahindra per al rol de Redactor Tècnic in Canada és CA$70,041.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Tech Mahindra

Empreses relacionades

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tech-mahindra/salaries/technical-writer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.