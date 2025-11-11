Directori d'empreses
Teamworks
Teamworks Enginyer de Dades Salaris a Canada

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Dades in Canada a Teamworks totalitza CA$214K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Teamworks. Última actualització: 11/11/2025

Paquet Mitjà
Teamworks
Data Engineer
Total per any
CA$214K
Nivell
Base
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bonus
CA$3K
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
0-1 Anys
Quins són els nivells professionals a Teamworks?
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Dades a Teamworks in Canada és una compensació total anual de CA$281,847. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Teamworks per al rol de Enginyer de Dades in Canada és CA$204,435.

