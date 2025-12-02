Directori d'empreses
TE Connectivity
TE Connectivity Analista Financer Salaris

La compensació total mitjana de Analista Financer in Costa Rica a TE Connectivity oscil·la entre CRC 8.4M i CRC 11.5M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de TE Connectivity. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$18.2K - $21.6K
Costa Rica
Rang Habitual
Rang Possible
$16.8K$18.2K$21.6K$23K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a TE Connectivity?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a TE Connectivity in Costa Rica és una compensació total anual de CRC 11,501,092. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a TE Connectivity per al rol de Analista Financer in Costa Rica és CRC 8,400,798.

