TDK Salaris

El salari de TDK oscil·la entre $15,672 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $256,275 per a un Enginyer de Materials a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de TDK. Darrera actualització: 9/20/2025

$160K

Enginyer de Maquinari
Median $156K

Enginyer ASIC

Enginyer de Programari
Median $166K

Enginyer de Machine Learning

Enginyer Mecànic
Median $170K

Científic de Dades
$15.7K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$122K
Enginyer de Materials
$256K
Dissenyador de Producte
$88.5K
Gestor de Producte
$106K
Gestor de Projectes
$56.4K
Gestor de Programes Tècnics
$218K
PMF

The highest paying role reported at TDK is Enginyer de Materials at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,275. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDK is $138,853.

