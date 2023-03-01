Directori d'empreses
TDCX
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

TDCX Salaris

El salari de TDCX oscil·la entre $11,390 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $42,870 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de TDCX. Darrera actualització: 9/20/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Vendes
Median $42.9K
Assistent Administratiu
$26.3K
Analista de Negoci
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Desenvolupament de Negoci
$30K
Servei al Client
$23.6K
Operacions de Servei al Client
$28.6K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$14.7K
Màrqueting
$37.2K
Operacions de Màrqueting
$36.5K
Reclutador
$11.4K
Enginyer de Programari
$15.1K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a TDCX és Vendes amb una compensació total anual de $42,870. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a TDCX és $28,558.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a TDCX

Empreses relacionades

  • Dropbox
  • PayPal
  • Snap
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos