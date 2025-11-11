Directori d'empreses
Tata Group
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Enginyer de Programari Backend

  • Greater Bengaluru

Tata Group Enginyer de Programari Backend Salaris a Greater Bengaluru

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari Backend in Greater Bengaluru a Tata Group totalitza ₹3.01M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tata Group. Última actualització: 11/11/2025

Paquet Mitjà
company icon
Tata Group
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹3.01M
Nivell
L3
Base
₹3.01M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
6 Anys
Anys d'exp
6 Anys
Quins són els nivells professionals a Tata Group?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tata Group, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari Backend a Tata Group in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹3,869,002. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tata Group per al rol de Enginyer de Programari Backend in Greater Bengaluru és ₹2,653,714.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Tata Group

Empreses relacionades

  • Spotify
  • Dropbox
  • Roblox
  • Lyft
  • SoFi
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos