Tata Group
  • Greater Amsterdam Area

Tata Group Enginyer Químic Salaris a Greater Amsterdam Area

La compensació total mitjana de Enginyer Químic in Greater Amsterdam Area a Tata Group oscil·la entre €61.3K i €87.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tata Group. Última actualització: 11/5/2025

Compensació Total Mitjana

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Rang Habitual
Rang Possible
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tata Group, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Químic a Tata Group in Greater Amsterdam Area és una compensació total anual de €87,511. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tata Group per al rol de Enginyer Químic in Greater Amsterdam Area és €61,333.

