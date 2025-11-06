Directori d'empreses
La compensació de Enginyer de Programari in Greater Delhi Area a Tata Consultancy Services oscil·la entre ₹413K per year per a C1Y i ₹1.06M per year per a C4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Delhi Area totalitza ₹743K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tata Consultancy Services. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Nivell d'Entrada)
₹413K
₹410K
₹1.6K
₹1.4K
C1
Assistant Engineer
₹756K
₹726K
₹0
₹30.3K
C2
IT Analyst
₹1.19M
₹1.14M
₹0
₹53.3K
C3A
Assistant Consultant
₹1.74M
₹1.7M
₹2.1K
₹36.2K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tata Consultancy Services, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Tata Consultancy Services in Greater Delhi Area és una compensació total anual de ₹1,739,309. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tata Consultancy Services per al rol de Enginyer de Programari in Greater Delhi Area és ₹707,635.

Altres recursos