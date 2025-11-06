Directori d'empreses
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Enginyer de Programari Salaris a Chile

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Chile a Tata Consultancy Services totalitza CLP 35.42M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tata Consultancy Services. Última actualització: 11/6/2025

Paquet Mitjà
company icon
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Total per any
CLP 35.42M
Nivell
C3A
Base
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Tata Consultancy Services?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tata Consultancy Services, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Títols inclosos

Enginyer de Programari Frontend

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Programari de Producció

Enginyer DevOps

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Enginyer de Sistemes

Desenvolupador Web

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Tata Consultancy Services in Chile és una compensació total anual de CLP 56,497,620. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tata Consultancy Services per al rol de Enginyer de Programari in Chile és CLP 35,417,335.

