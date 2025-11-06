Directori d'empreses
La compensació de Dissenyador de Producte in United States a Tata Consultancy Services totalitza $106K per year per a C1. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $100K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tata Consultancy Services. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
C1
Assistant Designer
$106K
$106K
$0
$0
C2
Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
C3B
Associate Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tata Consultancy Services, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Tata Consultancy Services in United States és una compensació total anual de $140,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tata Consultancy Services per al rol de Dissenyador de Producte in United States és $100,000.

