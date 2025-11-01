Directori d'empreses
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Banquer d'Inversions Salaris

La compensació total mitjana de Banquer d'Inversions in India a Tata Consultancy Services oscil·la entre ₹394K i ₹550K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tata Consultancy Services. Última actualització: 11/1/2025

Compensació Total Mitjana

₹427K - ₹517K
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹394K₹427K₹517K₹550K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tata Consultancy Services, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Banquer d'Inversions a Tata Consultancy Services in India és una compensació total anual de ₹550,025. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tata Consultancy Services per al rol de Banquer d'Inversions in India és ₹393,552.

