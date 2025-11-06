Directori d'empreses
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris a Mumbai Metropolitan Region

El paquet de compensació mitjà de Tecnòleg de la Informació (TI) in Mumbai Metropolitan Region a Tata Consultancy Services totalitza ₹406K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tata Consultancy Services. Última actualització: 11/6/2025

Paquet Mitjà
company icon
Tata Consultancy Services
Systems Engineer
Mumbai, MH, India
Total per any
₹406K
Nivell
L1
Base
₹406K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
0-1 Anys
Quins són els nivells professionals a Tata Consultancy Services?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tata Consultancy Services, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Títols inclosos

Enviar nou títol

Tecnòleg de la Informació (TI)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a Tata Consultancy Services in Mumbai Metropolitan Region és una compensació total anual de ₹2,600,790. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tata Consultancy Services per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) in Mumbai Metropolitan Region és ₹407,943.

