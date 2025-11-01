Directori d'empreses
Tata Consultancy Services
  • Salaris
  • Tecnòleg de la Informació (TI)

  • Tots els Salaris de Tecnòleg de la Informació (TI)

Tata Consultancy Services Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris

La compensació de Tecnòleg de la Informació (TI) a Tata Consultancy Services oscil·la entre ₹394K per year per a C1Y i ₹998K per year per a C3A. El paquet de compensació year mitjà totalitza ₹516K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tata Consultancy Services. Última actualització: 11/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
C1Y
₹394K
₹394K
₹0
₹0
C1
₹476K
₹476K
₹0
₹0
C2
₹1M
₹888K
₹0
₹112K
C3A
₹998K
₹998K
₹0
₹0
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tata Consultancy Services, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Títols inclosos

Tecnòleg de la Informació (TI)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a Tata Consultancy Services és una compensació total anual de ₹1,563,050. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tata Consultancy Services per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) és ₹514,049.

