Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Desenvolupament de Negoci Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tata Consultancy Services. Última actualització: 11/1/2025

Compensació Total Mitjana

CA$141K - CA$164K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$130KCA$141KCA$164KCA$182K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tata Consultancy Services, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Desenvolupament de Negoci a Tata Consultancy Services in Canada és una compensació total anual de CA$182,311. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tata Consultancy Services per al rol de Desenvolupament de Negoci in Canada és CA$130,222.

Altres recursos