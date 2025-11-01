Directori d'empreses
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Actuari Salaris

La compensació total mitjana de Actuari in Ireland a Tata Consultancy Services oscil·la entre €33.6K i €46.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tata Consultancy Services. Última actualització: 11/1/2025

Compensació Total Mitjana

€36K - €42.4K
Ireland
Rang Habitual
Rang Possible
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tata Consultancy Services, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Actuari a Tata Consultancy Services in Ireland és una compensació total anual de €46,748. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tata Consultancy Services per al rol de Actuari in Ireland és €33,562.

