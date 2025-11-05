Directori d'empreses
Tango
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Warsaw Metropolitan Area

Tango Enginyer de Programari Salaris a Warsaw Metropolitan Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Warsaw Metropolitan Area a Tango totalitza PLN 346K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tango. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per any
PLN 346K
Nivell
Senior
Base
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tango, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Tango in Warsaw Metropolitan Area és una compensació total anual de PLN 464,180. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tango per al rol de Enginyer de Programari in Warsaw Metropolitan Area és PLN 314,108.

