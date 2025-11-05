Directori d'empreses
Tango Enginyer de Programari Salaris a Canada

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Tango. Última actualització: 11/5/2025

Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tango, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Tango in Canada és una compensació total anual de CA$233,218. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tango per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$233,218.

Altres recursos