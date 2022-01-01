Tango Salaris

Directori d'empreses
El salari de Tango oscil·la entre $42,210 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $92,852 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Tango. Darrera actualització: 10/12/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $86.4K
Analista de Dades
$66.1K
Científic de Dades
$51.7K

Operacions de Màrqueting
$90.1K
Dissenyador de Producte
$42.2K
Gestor de Producte
$92.9K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Tango, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Tango és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $92,852. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tango és $76,265.

