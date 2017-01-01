Directori d'empreses
Taco Bell
Principals Informacions
  Contribueix amb quelcom únic sobre Taco Bell que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Taco Bell is a leading Tex Mex fast food chain known for customizable tacos and burritos. With over 7,000 restaurants nationwide, they focus on innovative marketing and positive impact initiatives.

    tacobell.com
    Lloc web
    1962
    Any de fundació
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos