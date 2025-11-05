Directori d'empreses
Syntax
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater Montreal

Syntax Enginyer de Programari Salaris a Greater Montreal

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Montreal a Syntax totalitza CA$80.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Syntax. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Syntax
Site Reliability Engineer
Montreal, QC, Canada
Total per any
CA$80.3K
Nivell
3
Base
CA$80.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a Syntax?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Syntax in Greater Montreal és una compensació total anual de CA$198,914. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Syntax per al rol de Enginyer de Programari in Greater Montreal és CA$116,586.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Syntax

Empreses relacionades

  • Uber
  • Spotify
  • Netflix
  • Snap
  • Square
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos