Synopsys
    • Sobre nosaltres

    Synopsys is an American electronic design automation company that focuses on silicon design and verification, silicon intellectual property and software security and quality.

    synopsys.com
    Lloc web
    1986
    Any de fundació
    12,000
    Núm. d'empleats
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

