Directori d'empreses
Symphony Technology Group
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Symphony Technology Group Salaris

El salari de Symphony Technology Group oscil·la entre $39,513 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $54,879 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Symphony Technology Group. Darrera actualització: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $39.5K
Gestor de Producte
$54.9K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Symphony Technology Group és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $54,879. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Symphony Technology Group és $47,196.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Symphony Technology Group

Empreses relacionades

  • Spotify
  • Microsoft
  • Tesla
  • Stripe
  • Facebook
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/symphony-technology-group/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.