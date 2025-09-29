Directori d'empreses
Swiss Re
  • Analista de Negoci

  • Tots els Salaris de Analista de Negoci

Swiss Re Analista de Negoci Salaris

El paquet de compensació mitjà de Analista de Negoci in Switzerland a Swiss Re totalitza CHF 124K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Swiss Re.

Paquet Mitjà
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Total per any
CHF 124K
Nivell
Senior
Base
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 16.8K
Anys a l'empresa
8 Anys
Anys d'exp
11 Anys
Quins són els nivells professionals a Swiss Re?

CHF 134K

Últimes Enviaments de Salaris
The highest paying salary package reported for a Analista de Negoci at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 142,219. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Analista de Negoci role in Switzerland is CHF 124,110.

