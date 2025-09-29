La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Switzerland a Swiss America Trading oscil·la entre CHF 119K i CHF 163K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Swiss America Trading. Última actualització: 9/29/2025
Compensació Total Mitjana
Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!