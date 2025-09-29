Directori d'empreses
Swiss America Trading
Swiss America Trading Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Switzerland a Swiss America Trading oscil·la entre CHF 119K i CHF 163K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Swiss America Trading. Última actualització: 9/29/2025

Compensació Total Mitjana

CHF 129K - CHF 153K
Switzerland
Rang Habitual
Rang Possible
CHF 119KCHF 129KCHF 153KCHF 163K
Rang Habitual
Rang Possible

CHF 134K

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Swiss America Trading in Switzerland és una compensació total anual de CHF 163,164. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Swiss America Trading per al rol de Enginyer de Programari in Switzerland és CHF 119,181.

Altres recursos