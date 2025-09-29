Directori d'empreses
Swing Education
Swing Education Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in United States a Swing Education totalitza $110K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Swing Education. Última actualització: 9/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
Swing Education
Software Engineer
San Francisco, CA
Total per any
$110K
Nivell
L1
Base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Swing Education?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Enginyer de Programari by Swing Education in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $146,695. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Swing Education vir die Enginyer de Programari rol in United States is $95,000.

