La compensació total mitjana de Capitalista de Risc in India a Swiggy oscil·la entre ₹15.29M i ₹21.37M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Swiggy. Última actualització: 9/29/2025

Compensació Total Mitjana

₹16.58M - ₹20.08M
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹15.29M₹16.58M₹20.08M₹21.37M
Rang Habitual
Rang Possible

₹13.94M

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Swiggy, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Swiggy, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Capitalista de Risc a Swiggy in India és una compensació total anual de ₹21,367,905. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Swiggy per al rol de Capitalista de Risc in India és ₹15,289,105.

