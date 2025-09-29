La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in India a Swiggy oscil·la entre ₹89.8K per year per a Engineering Manager i ₹127K per year per a Senior Engineering Manager. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹96.5K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Swiggy. Última actualització: 9/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Engineering Manager
₹89.8K
₹86.1K
₹2.1K
₹1.6K
Senior Engineering Manager
₹127K
₹117K
₹7.2K
₹2.8K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Swiggy, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)