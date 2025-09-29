La compensació de Enginyer de Programari in India a Swiggy oscil·la entre ₹23.4K per year per a L6 i ₹126K per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹44K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Swiggy. Última actualització: 9/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L6
₹23.4K
₹20.3K
₹3K
₹170
L7
₹48K
₹37.9K
₹9.8K
₹190
L8
₹98.3K
₹64.2K
₹34.1K
₹0
L9
₹126K
₹90.4K
₹35.4K
₹0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Swiggy, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
