La compensació de Dissenyador de Producte in India a Swiggy oscil·la entre ₹59.3K per year per a L7 i ₹53.2K per year per a L8. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹45.4K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Swiggy. Última actualització: 9/29/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L6
Product Designer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
Product Designer II
₹59.3K
₹52.8K
₹6.5K
₹0
L8
Product Designer III
₹53.2K
₹53.2K
₹0
₹0
L9
Product Designer IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Afegir CompComparar Nivells

Exportar Dades

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Swiggy, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



