Swank Motion Pictures
Swank Motion Pictures Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in United States a Swank Motion Pictures oscil·la entre $71.9K i $104K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Swank Motion Pictures. Última actualització: 9/29/2025

Compensació Total Mitjana

$81.6K - $94.7K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$71.9K$81.6K$94.7K$104K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Quins són els nivells professionals a Swank Motion Pictures?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Swank Motion Pictures in United States és una compensació total anual de $104,363. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Swank Motion Pictures per al rol de Enginyer de Programari in United States és $71,914.

