Strategic Education
Strategic Education Salaris

El salari de Strategic Education oscil·la entre $52,260 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $180,900 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Strategic Education. Darrera actualització: 10/26/2025

Gestor de Producte
Median $137K
Assistent Administratiu
$52.3K
Gestor de Ciència de Dades
$181K

Dissenyador de Producte
$73.6K
Enginyer de Programari
$58.5K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Strategic Education és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $180,900. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Strategic Education és $73,630.

