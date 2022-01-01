Directori d'Empreses
Stratasys
Stratasys Salaris

El rang de salaris de Stratasys varia de $54,270 en compensació total anual per a Enginyer Mecànic a l'extrem inferior a $224,661 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Stratasys. Última actualització: 8/23/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $81.5K
Analista de Dades
$64.7K
Enginyer Mecànic
$54.3K

Dissenyador de Producte
$132K
Gestor de Producte
$225K
Gerent de Programa Tècnic
$201K
PMF

El rol més ben pagat informat a Stratasys és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $224,661. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Stratasys és de $106,584.

Altres recursos