Strapi
Strapi Salaris

El rang de salaris de Strapi varia de $47,923 en compensació total anual per a Gestor de Producte a l'extrem inferior a $80,685 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Strapi. Última actualització: 8/23/2025

$160K

Gestor de Producte
$47.9K
Enginyer de Programari
$80.7K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$63.7K

PMF

El rol més ben pagat informat a Strapi és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $80,685. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Strapi és de $63,700.

