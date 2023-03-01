Directori d'Empreses
Straive
Straive Salaris

El rang de salaris de Straive varia de $3,354 en compensació total anual per a Assistent Administratiu a l'extrem inferior a $61,519 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Straive. Última actualització: 8/23/2025

$160K

Assistent Administratiu
$3.4K
Redactor Publicitari
$5K
Científic de Dades
$12K

Gestor de Producte
$61.5K
Enginyer de Programari
$7.3K
Arquitecte de Solucions
$46.8K
PMF

El rol més ben pagat informat a Straive és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $61,519. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Straive és de $9,612.

