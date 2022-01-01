Directori d'empreses
Storyblocks
Storyblocks Salaris

El salari de Storyblocks oscil·la entre $145,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $216,791 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Storyblocks. Darrera actualització: 10/15/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $145K
Gestor de Ciència de Dades
$215K
Científic de Dades
$217K

Dissenyador de Producte
$161K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Storyblocks és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $216,791. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Storyblocks és $187,882.

