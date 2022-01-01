Directori d'empreses
STORD
STORD Salaris

El salari de STORD oscil·la entre $134,325 en compensació total anual per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda baixa fins a $271,350 per a un Cap d'Estat Major a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de STORD. Darrera actualització: 10/26/2025

Enginyer de Programari
Median $167K

Enginyer de Software Full-Stack

Cap d'Estat Major
$271K
Científic de Dades
$164K

Gestor de Producte
$202K
Gestor de Programes Tècnics
$134K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A STORD, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a STORD és Cap d'Estat Major at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $271,350. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a STORD és $167,000.

