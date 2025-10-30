Directori d'empreses
StockX
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Científic de Dades

  • Tots els Salaris de Científic de Dades

StockX Científic de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Científic de Dades in United States a StockX oscil·la entre $404K i $565K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de StockX. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

$437K - $508K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$404K$437K$508K$565K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Científic de Dades contribucions a StockX per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A StockX, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Científic de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a StockX in United States és una compensació total anual de $565,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a StockX per al rol de Científic de Dades in United States és $403,750.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a StockX

Empreses relacionades

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos