Stibo Systems
Stibo Systems Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in Denmark a Stibo Systems oscil·la entre DKK 724K i DKK 1.01M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Stibo Systems. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

DKK 776K - DKK 914K
Denmark
Rang Habitual
Rang Possible
DKK 724KDKK 776KDKK 914KDKK 1.01M
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Stibo Systems?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Stibo Systems in Denmark és una compensació total anual de DKK 1,008,424. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Stibo Systems per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Denmark és DKK 723,996.

Altres recursos