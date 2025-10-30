Directori d'empreses
Stenn
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Stenn Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in Spain a Stenn totalitza €137K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Stenn. Última actualització: 10/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Total per any
€137K
Nivell
M5
Base
€137K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
18 Anys
Quins són els nivells professionals a Stenn?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Stenn in Spain és una compensació total anual de €164,124. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Stenn per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Spain és €136,677.

