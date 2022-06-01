Directori d'Empreses
Stanley Black & Decker
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Stanley Black & Decker Salaris

El rang de salaris de Stanley Black & Decker varia de $40,603 en compensació total anual per a Gerent de Projecte a l'extrem inferior a $433,508 per a Gerent de Programa a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Stanley Black & Decker. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer Mecànic
Median $95K
Enginyer de Programari
Median $112K
Gestor de Producte
Median $134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Enginyer de Maquinari
Median $89K
Analista de Negocis
$104K
Desenvolupament de Negocis
$236K
Analista de Dades
$42.6K
Gerent de Ciència de Dades
$213K
Científic de Dades
Median $150K
Analista Financer
$89.1K
Dissenyador Gràfic
$146K
Recursos Humans
$61.2K
Màrqueting
Median $140K
Dissenyador de Producte
$80.4K
Gerent de Programa
$434K
Gerent de Projecte
$40.6K
Vendes
$152K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$164K
Arquitecte de Solucions
$60.3K
Gerent de Programa Tècnic
$141K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

The highest paying role reported at Stanley Black & Decker is Gerent de Programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $433,508. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Stanley Black & Decker is $123,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Stanley Black & Decker

Empreses relacionades

  • Veeco
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • Forrester
  • ThoughtWorks
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos