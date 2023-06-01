Directori d'Empreses
Standard Metrics
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Standard Metrics Salaris

El rang de salaris de Standard Metrics varia de $137,200 en compensació total anual per a Èxit del Client a l'extrem inferior a $211,935 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Standard Metrics. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Servei al Client
$139K
Èxit del Client
$137K
Gestor de Producte
$186K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Reclutador
$151K
Vendes
$157K
Enginyer Comercial
$179K
Enginyer de Programari
$157K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$212K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a Standard Metrics és Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $211,935. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Standard Metrics és de $156,733.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Standard Metrics

Empreses relacionades

  • LinkedIn
  • Snap
  • Pinterest
  • Flipkart
  • Facebook
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos