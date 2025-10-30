Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Recursos Humans in United States a St. Luke's University Health Network oscil·la entre $49.8K i $69.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de St. Luke's University Health Network. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

$54K - $65.5K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$49.8K$54K$65.5K$69.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a St. Luke's University Health Network?

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a St. Luke's University Health Network in United States és una compensació total anual de $69,657. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a St. Luke's University Health Network per al rol de Recursos Humans in United States és $49,841.

