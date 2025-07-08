SRS Acquiom Salaris

Directori d'empreses
El salari de SRS Acquiom oscil·la entre $120,600 en compensació total anual per a un Jurídic a la banda baixa fins a $172,135 per a un Gestor de Projectes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de SRS Acquiom. Darrera actualització: 11/30/2025

Jurídic
$121K
Gestor de Projectes
$172K
El rol amb millor retribució reportat a SRS Acquiom és Gestor de Projectes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $172,135. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SRS Acquiom és $146,368.

