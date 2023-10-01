Directori d'empreses
SR2 Salaris

El salari mitjà de SR2 és $129,777 per a un Vendes . Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de SR2. Darrera actualització: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Vendes
$130K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a SR2 és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $129,777. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SR2 és $129,777.

