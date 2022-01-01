Directori d'empreses
Squire
Squire Salaris

El salari mitjà de Squire és $100,000 per a un Enginyer de Programari . Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Squire. Darrera actualització: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Enginyer de Programari
Median $100K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Squire, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Squire és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $100,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Squire és $100,000.

Altres recursos

