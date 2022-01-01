Squarespace Salaris

Directori d'empreses
El salari de Squarespace oscil·la entre $59,900 en compensació total anual per a un Atenció al Client a la banda baixa fins a $478,333 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Squarespace. Darrera actualització: 11/30/2025

Enginyer de Programari
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Enginyer de Programari Frontend

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Gestor d'Enginyeria de Programari
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Gestor de Producte
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Dissenyador de Producte
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Científic de Dades
L3 $155K
L4 $200K
Analista de Dades
Median $135K
Analista Financer
Median $190K
Màrqueting
Median $164K
Reclutador
Median $150K
Investigador UX
Median $151K
Assistent Administratiu
$79.6K
Gestor d'Operacions de Negoci
$274K
Analista de Negoci
$118K
Atenció al Client
Median $59.9K
Gestor de Ciència de Dades
$224K
Recursos Humans
$141K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$191K
Gestor de Programes Tècnics
Median $202K
Calendari d'Adquisició

15%

ANY 1

25%

ANY 2

30%

ANY 3

30%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Squarespace, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 30% s'adquireix en el 3rd-ANY (30.00% anual)

  • 30% s'adquireix en el 4th-ANY (30.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Squarespace, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Squarespace és Gestor d'Enginyeria de Programari at the L7 level amb una compensació total anual de $478,333. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Squarespace és $195,822.

