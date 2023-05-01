Directori d'empreses
SpotHopper
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    SpotHopper is a top restaurant marketing company that has assisted thousands of restaurants in over 50 markets to increase revenue from online marketing while reducing costs and saving time.

    spothopperapp.com
    Lloc web
    2015
    Any de fundació
    318
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

