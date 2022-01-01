Directori d'empreses
Splunk
Splunk Salaris

El salari de Splunk oscil·la entre $51,822 en compensació total anual per a un Enginyer de Vendes a la banda baixa fins a $733,000 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Splunk. Darrera actualització: 8/29/2025

$160K

Enginyer de Programari
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Gestor de Producte
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Vendes
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Gestor d'Enginyeria de Programari
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Dissenyador de Producte
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

Dissenyador UX

Arquitecte de Solucions
P4 $229K
P5 $282K

Arquitecte de Dades

Cloud Security Architect

Científic de Dades
Median $265K
Màrqueting
P2 $106K
P5 $268K
Gestor de Programes Tècnics
Median $224K
Analista Financer
Median $145K
Gestor de Programes
Median $170K
Enginyer de Vendes
Median $51.8K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $157K
Reclutador
Median $141K
Redactor Tècnic
Median $145K
Gestor de Projectes
Median $156K
Analista de Ciberseguretat
Median $425K
Comptable
$252K

Comptable Tècnic

Gestor d'Operacions de Negoci
$147K
Analista de Negoci
Median $161K
Desenvolupament de Negoci
$63.3K
Cap d'Estat Major
$371K
Servei al Client
$229K
Analista de Dades
$167K
Recursos Humans
$249K
Consultor de Gestió
$153K
Operacions de Màrqueting
$162K
Gestor de Disseny de Producte
$481K
Operacions d'Ingressos
$200K
Compensacions Totals
$241K
Investigador UX
$129K
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Splunk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Splunk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Splunk és Gestor de Producte at the P7 level amb una compensació total anual de $733,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Splunk és $227,427.

Feines destacades

